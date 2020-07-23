Ловко надули: хакеры обокрали жену актера фильма «Чернобыль»

Более 80 тысяч рублей лишилась актриса театра БГАДТ им. Щепкина Алена Беседа, жена актера из российского фильма «Чернобыль» Дмитрия Беседы.

А просто потому, что поверила на слово преступникам, которые вынудили 32-летнюю девушку продиктовать им все данные своей банковской карты. Аферист позвонил Беседе под видом работника банка и сообщил, что некие проходимцы пытаются обобрать актрису до нитки. Чтобы сберечь накопления, якобы нужно всего ничего: назвать секретные данные и номер счета.

«Актриса не заподозрила подвоха и передала неизвестному данные своей банковской карты»,- рассказали kp.ru в правоохранительных органах.

Алена Беседа, видимо, так растерялась, что тут же сообщила собеседнику все, что тот просил. А уже через пару часов на банковской карте потерпевшей не осталось ни гроша. Рубли утекли в карман к преступникам. Мошенников вычисляют полицейские.

Отметим, что актеру Дмитрию Беседе 32 года, он сыграл одну из ролей в российском фильме «Чернобыль» (должен выйти на экраны в этом году). Режиссером проекта выступил Данила Козловский.