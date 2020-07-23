На море к бабушке: Надежда Бабкина показала подросшего старшего внука

Девятилетний Георгий приехал в Сочи, чтобы составить своей родственнице компанию.

Уже неделю в Сочи отдыхает народная артистка России Надежда Бабкина. Звезда отправилась на Черное море не одна, с нею неоднократно был замечен Антон Собянин. К слову, гражданского супруга Бабкиной Евгения Гора, союз с которым длится уже 17 лет, рядом не оказалось, он остался в Москве.

К отдыху с бабушкой присоединился ее старший внук. Бабкина сообщила поклонникам, что 9-летний Георгий тоже захотел отдохнуть и приехал к ней.

«Приехал составить компанию на отдыхе», — написала звезда в stories.

При этом Бабкина вышла в свет с внуком в белой рубашке и черных укороченных брюках-кюлотах, дополнив молодежный образ белыми кедами.

Напомним, что этой весной Надежда Бабкина заболела двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Справившись с болезнью, артистка будто открыла в себе второе дыхание и стала еще энергичнее и моложе, отмечают многие поклонники певицы.