Из глубины 70-х: The Rolling Stones порадовали фанатов новой песней

Знаменитый британский рок-коллектив The Rolling Stones выпустил песню Scarlet. Композиция была записана еще в 1974 году, но ранее никогда не выпускалась. О новом произведении музыканты рассказали на странице группы в Twitter.

SCARLET ⤫ FEATURING JIMMY PAGE ⤫ OUT NOW! https://t.co/2hxmfEmnMt Originally recorded in October 1974, this track has never been released before — featuring legendary Led Zeppelin guitarist @JimmyPage and guests Blind Faith’s Rick Grech on bass.#ExperienceGoatsHeadSoup pic.twitter.com/FPPl3lU2sf — The Rolling Stones (@RollingStones) July 22, 2020

«Первоначально записанный в октябре 1974 года этот трек никогда не публиковался раньше», — заявили в посте участники коллектива The Rolling Stones.

В записи нового хита поучаствовали Джимми Пейжд, тот самый основатель легендарных Led Zeppelin, и гитарист из группы Blind Faith Рик Греч.

«Мы пришли в конце сессии Zeppelin. Они уезжали, нас записали следующими. Если мне не изменяет память, Джимми решил остаться», — рассказал журналу Rolling Stones гитарист рок-группы Кит Ричардс.

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Как сообщает журнал Rolling Stones, сингл будет включен в предстоящий альбом Goat’s Head Soup, релиз которого состоится уже в сентябре.

Напомним, последний раз коллектив порадовал поклонников новой композицией в апреле. Тогда мир услышал песню Living in a Ghost Town. Она была посвящена самоизоляции.