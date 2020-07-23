Финалистка «Битвы экстрасенсов» уничтожила мифы о «проклятии» шоу «Пусть говорят»
Видео
Многомиллионный раздел имущества и слухи в звездной тусовке: видеоистория о разводе Пелагеи и…
Видео

Из глубины 70-х: The Rolling Stones порадовали фанатов новой песней

Свежий хит группы называется Scarlet.

Из глубины 70-х: The Rolling Stones порадовали фанатов новой песней
The Rolling Stones. Фото: Global Look Press

Знаменитый британский рок-коллектив The Rolling Stones выпустил песню Scarlet. Композиция была записана еще в 1974 году, но ранее никогда не выпускалась. О новом произведении музыканты рассказали на странице группы в Twitter.

«Первоначально записанный в октябре 1974 года этот трек никогда не публиковался раньше», — заявили в посте участники коллектива The Rolling Stones.

В записи нового хита поучаствовали Джимми Пейжд, тот самый основатель легендарных Led Zeppelin, и гитарист из группы Blind Faith Рик Греч.

«Мы пришли в конце сессии Zeppelin. Они уезжали, нас записали следующими. Если мне не изменяет память, Джимми решил остаться», — рассказал журналу Rolling Stones гитарист рок-группы Кит Ричардс.

Как сообщает журнал Rolling Stones, сингл будет включен в предстоящий альбом Goat’s Head Soup, релиз которого состоится уже в сентябре.

Напомним, последний раз коллектив порадовал поклонников новой композицией в апреле. Тогда мир услышал песню Living in a Ghost Town. Она была посвящена самоизоляции.

Тэги

Led ZeppelinThe Rolling StonesПоклонникиПремьерасамоизоляция