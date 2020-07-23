Письмо Елизаветы II к Меган Маркл раскрыло истинные отношения в королевской чете

Актриса уверяла, что к ней относятся предвзято, но обращение Ее Величества не подтверждает это.

Меган Маркл не раз упоминала, что королевское семейство Великобритании отнеслось к ней предвзято. Герцогиня жаловалась на сложность в налаживании контактов, постоянные ограничения и контроль личной жизни.

Тем не менее реальные факты говорят о другом. Недавно Vanity Fair опубликовал письмо Елизаветы II к герцогине Сассекской. Послание было отправлено, когда жена принца Гарри ждала ребенка.

больше по теме Меган Маркл и принца Гарри заметили у центра ЭКО В последнее время все чаще появляются слухи, что супруги планируют второго ребенка.

Судя по письму Ее Величества, актриса слишком драматизировала ситуацию. В указанном послании королева Великобритании выражает переживания о самочувствии будущей мамы. Меган Маркл как раз вернулась из рабочей поездки по Тунису. Королева отмечает, что герцогине стоит быть осторожной и не подвергать риску здоровье наследника.

При этом не секрет для многих, что Елизавета II славится жестким характером и не проявляет нежностей даже к самым близким родственникам. Однако в данном случае правительница выразила беспокойство.

Многие уже отметили, что обращение королевы разбивает легенду Меган Маркл о постоянном прессинге, которому она подверглась. Возможно, что при дворе ее ценили, но характер Меган Маркл оказался слишком неуживчивым, сообщает сайт «Актуальные новости».

Шеф-повар Джефф Бейкер, ранее готовивший лично для королевы Великобритании Елизаветы II, рассказал рецепт идеальных жареных сосисок. Оказалось, с виду простое блюдо требует соблюдения некоторых правил, пишет сайт argumenti.ru.