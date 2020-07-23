Макаревич собрался судиться из-за использования своей песни в предвыборной агитации

Один из депутатов Новосибирска разместил строчку из хита «Машины времени» на своем баннере.

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич снова стал участником политического скандала, но на этот раз не из-за своих высказываний, а из-за строчек песни. Музыкант собирается подавать в суд на городского депутата из Новосибирска Сергея Бондаренко за то, что тот использовал на своих предвыборных баннерах слова из хита «За тех, кто в море».

Если конкретно, по городу красовалась агитация за «единоросса» Сергей Бондаренко с надписью: «В бурю лишь крепче руки». Автору песни такое использование не понравилось.

Он рассказал журналистам, что депутат не обращался к нему за разрешением, а поэтому употребил данную словесную конструкцию незаконно. Чтобы отстоять свою правду, Макаревич хочет обратиться в суд.

«На такое использование я не согласен. «Единая Россия» никогда не была моим героем. Мало требовать убрать, я еще потребую компенсацию», — заявил 66-летний музыкант изданию «Подъем».

Журналисты отмечают, что депутат, о котором идет речь, параллельно с политической деятельностью управляет местным похоронным домом. Добавим, что выборы в горсовет Новосибирска пройдут 13 сентября.