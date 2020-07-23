Аллу Пугачеву лишили бренда «‎Кристина»‎

Кондитер с Ямала отсудила этот товарный знак у примадонны отечественной эстрады.

В четверг, 23 июля, стало известно, что певицу Аллу Пугачеву лишили товарного знака «Кристина».

Суд по интеллектуальным правам (СИП) разрешил индивидуальной предпринимательнице из Нового Уренгоя Кристине Мартиросян выпускать торты под маркой «Кристина», лишив прав на этот бренд примадонну российской эстрады.

В карточке арбитражных дел указано, что иск Мартиросян удовлетворен полностью. Регистрация отменена для хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для класса, включающего услуги кафе, кафетериев и ресторанов.

Напомним, что Алла Пугачева зарегистрировала права на бренд «Кристина» в 1997 году. Она имела в виду имя своей дочери Кристины Орбакайте. Бренд был зарегистрирован по 18 классам товаров и услуг еще в 1997 году. Патент действует еще до 2026 года.

Предпринимательница, чей кондитерский дом «Кристина» появился в 2006 году, заявила, что певица не использует товарный знак в указанных видах деятельности. И добавила, что что иск является лишь «маленькой просьбой» к Пугачевой, передает РИА Новости.