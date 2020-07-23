Рука руку моет: экперты назвали основных партнеров пиратских онлайн-кинотеатров

Представители компании Group-IB выяснили, что крупнейшие в мире онлайн-казино и подпольные букмекеры обеспечивает производство «пираток» на всех стадиях — от записи «экранок» в кинотеатрах до перевода. Они же выступают в качестве основных рекламодателей.

Согласно результатам исследовании компании, нечистые на руку букмекеры активно используют на ворованных фильмах выгодные для них врезки: ссылки, промокоды, баннеры. Все это сулит выгодные предложения и якобы беспроигрышные варианты для привлечения новых любителей онлайн-рулеток и ставок.

Между тем, согласно законодательству РФ, интернет-казино в нашей стране запрещены, а реклама букмекеров «жестко ограничена». Так что возникновение подобных «серых схем» вполне закономерно. Сотрудничать с владельцами нелегальных интернет-казино и теневыми букмекерами не будет ни одно рекламное агентство. Таким образом, им приходится искать партнеров среди «пиратов».

«Ни один легальный ресурс на это не шел, им (букмекерам) пришлось создать новое собственное медиа», — рассказал РБК глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Помимо «пиратских» копий фильмов подпольные организаторы ставок нашли источник доходов и украденных спортивных трансляциях. Согласно исследованиям Group-IB, среди лидеров серых букмеров — 1xBet, Melbet, Parimatch и другие. По данным специалистов, нелегальный видеоресурс получает около 40 процентов от проигрыша каждого игрока, а среднем за месяц к онлайн-ставкам привлекается до 80 человек.

Между тем, согласно исследованию компании, некоторые российские банки тоже вовлечены в теневой процесс. В первую очередь потому, что просто ему не мешают. Хотя, согласно международным правилам, финансовые организации должны присваивать интернет-казино и букмекерам спецкод « МСС 7995».

Это делается для того, что бы максимально пресекать распространения преступности в киберпространстве. Но ряд банков в нашей стране присваивают компаниям коды, исходя лишь из информации, которую предоставил сам заявитель.