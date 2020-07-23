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Российский боец Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов скончался от короновирусной инфекции.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Российской чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые публично высказался о смерти своего отца и всемирно известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался в начале июля от последствий заражения коронавирусом.

На своей страничке в одной из социальных сетей спортсмен  опубликовал трогательный снимок с папой.

«Тебя будет не хватать, Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною», — написал Хабиб на своей странице в Instagram.

Напомним, 3 июля Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни.  Чтобы почтить память отца Хабиба Нурмагомедова, региональные власти хотят переименовать родное село Нурмагомедова-старшего Кироваул в Кизилюртовском районе Дагестана.

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