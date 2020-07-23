«Вот это фигура!»: похудевшая звезда «Универа» Валентина Рубцова эффектно позировала в купальнике на яхте

Актриса ранее жаловалась, что набрала в самоизоляции несколько лишних килограммов.

42-летняя звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова в настоящий момент отдыхает в Сочи. Здесь актриса предпочитает не пользоваться лишний раз косметикой, радуя поклонников естественными селфи без прикрас.

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Новый фотокадр, обнародованный в ее личном блоге произвел фурор среди поклонников. Девушка предстала на яхте в игривом образе. Из одежды на ней оказался лишь слитный черный купальник, великолепно подчеркивающий формы артистки. Волосы Валентины романтично развевались на ветру, а для большего эффекта опытная кинодива подкинула их руками вверх.

«Вот это фигура! Огонь и мощь», «Как Валечка прекрасна», «Не видал ли где на свете ты царевны молодой?», «Лето, море, красивая девушка», — прокомментировали кадр фолловеры.

Многие заметили, что Рубцова похудела и похорошела, ведь в самоизоляции звезда набрала целых 6 килограммов, о чем сама сообщала в блоге. Любимица публики подтвердила, что борьба с лишним весом проходит удачно, и ей осталось сбросить еще 5 кг.

Отметим, что от восторгов по поводу морского фото Валентины не смог удержаться даже Денис Клявер. Он написал: «Бриииз»! И поставил восторженный смайл с сердечками.