«Не хочу делать сенсацию»: после демонстрации кольца на пальце Климова подтвердила, что не одинока

42-летняя актриса предпочитает не распространяться на публике о новых отношениях.

Недавно мать четверых детей и трижды разведенная актриса Екатерина Климова появилась на вечеринке у Екатерины Вуличенко с золотым кольцом на безымянном пальце правой руки.

Прекрасно зная, что означает этот символ, событие имело эффект разорвавшейся бомбы среди многих поклонников звезды. Шутка ли – исполнительница главной роли в теленовелле «По законам военного времени» уже год (после развода с Гелой Месхи) не появляется в свете в компании мужчин, а в ее личном блоге можно увидеть фото только ее детей и подруг.

Теперь же стало известно, что Климова на самом деле не одна. Это звезда подтвердила в разговоре с корреспондентом ОК!

«Я не замужем, но это не значит, что я одинока. Не хочу делать из этого очередную сенсацию», — сказала она.

Актриса считает, что общественности совершенно не обязательно знать подробности ее личной жизни.

«Хочу жить и заниматься любимым делом, говорить о профессии и ради нее осваивать новые горизонты», — заявила артистка.

Напомним, с Месхи она разошлась в июне 2019 года. До этого у нее был брак с актером Игорем Петренко и в юности – с ювелиром Ильей Хорошиловым. Старшей дочке Екатерины – 18 лет, младшей – 4. Двое средних ее сыновей – подростки, им 11 и 13 лет.