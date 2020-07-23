Меган Маркл и принца Гарри заметили у центра ЭКО

В последнее время все чаще появляются слухи, что супруги планируют второго ребенка.

Слухи о том, что у Меган Маркл и принца Гарри скоро родится второй ребенок, появились уже давно. Пока официального подтверждения этому нет, но пару все чаще видят у центра в Беверли-Хиллз, специализирующегося на ЭКО. К тому же в последнее время герцогиня выбирает одежду свободного кроя, чтобы скрыть фигуру.

Пользователи в Сети подчеркивают, что к свободным нарядам Маркл выбирает обувь на низкой подошве. Что является еще одним свидетельством в пользу перемен в жизни актрисы.

Во время последнего визита в центр, в руках у Маркл было лекарство. Источники иностранных СМИ настаивают, что препарат назначают при подготовке к процедуре ЭКО и во время беременности.

Не исключено, что новости правдивы, так как в планах у пары имеется рождение еще одного ребенка. Принц Гарри как-то отметил, что хочет еще одного наследника, сообщает сайт Актуальные новости.

Ранее британские антимонархисты обвинили принца Гарри и его жену Меган Маркл в том, что пара незаконно распорядилась не принадлежавшими им деньгами. Супруги сочли такие заявления «глубоко оскорбительными», сообщает телеканал «360».