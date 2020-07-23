Удаленная Олимпиада: Хоркина предложила провести игры в режиме онлайн

«Королева брусьев», двукратная золотая медалистка Олимпиады и 9-кратная чемпиона мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина считает необходимым проведения олимпийского первенства в онлайн–формате. Однако пока, в прошлом известная спортсменка, не поделилась с общественностью подробностями своей инициативы.

В разговоре с НСН Хоркина сообщила , что отсутствие зрителей на столь важных для всего мира состязаниях, явление немыслимое. Это не только лишит атлетов поддержки, но и нанесет громадный экономический ущерб.

«Я хорошо понимаю опасения оргкомитета Олимпиады, столкнувшись с подобной проблемой, но во всероссийском масштабе. И может будет логично Игры также провести онлайн или вовсе от них отказаться», — сказала спортсменка.

Как стало известно накануне, большая часть жителей Страны Восходящего солнца против проведения летних игр 2021 года в Токио. Люди боятся резкого роста числа заболевших СOVID -19. И это притом, что из-за короновируса Олимпиада уже переносилась на июнь 2021 года.

Директор оргкомитета игр Харуюки Такахаси рассказал, что сроки проведения мировых состязаний опять могут сдвинуться. Однако в Японии уделяют большое значение проведения соревнований именно следующим летом. Тахакаси отметил, что отменять Олимпиаду нельзя ни при каких обстоятельствах. Ведь в этом случае Япония понесет колоссальные экономические потери.