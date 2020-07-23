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Стиснув зубы: Гузеева показала, какой была 30 лет назад

Телеведущая опубликовала архивный снимок, на котором запечатлена в молодости.

Стиснув зубы: Гузеева показала, какой была 30 лет назад
Лариса Гузеева показала свою красоту тридцатилетней давности Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Лариса Гузеева показала, как выглядела в молодости. Ведущая Первого канала опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором ей тридцать лет.

«Сеть принесла фото — мне здесь 30 лет. Я заметила: везде, где я не позирую — у меня стиснуты зубы…» — подписала Гузеева снимок.

Телеведущая рассуждает, что подобное выражение лица не просто так — это указывает на характер, постоянное стремление к цели.

«Ничего, никому не приплывает за просто так. Я и сегодня стараюсь не расслабляться: характер — это судьба. Ну и «учителям» спасибо. Всем счастья!» — заключила Гузеева.

Многие знаменитости поспешили оценить красоту телеведущей. Среди них Юлия Зимина, Алика Смехова, Екатерина Волкова.

«Столько боли во взгляде, невероятная Красота благородства. Я смотрю на это Фото и во мне все отзывается миллионами огней», — написала в комментариях актриса Волкова.

На что Гузеева ответила: «моя хорошая, потому что сердцем смотришь».

С коллегами телеведущая предельно вежлива и корректна. Чего не скажешь о простых подписчиках. Периодически Гузеева позволяет себе крепкое словцо в их адрес и называет их идиотами, пишет сайт argumenti.ru.

Например, под предыдущем фото, где она запечатлена в белой рубашке, появился совет от досужей поклонницы: «Лариса, надо худеть! Как баржа на снимке».

Ответ телеведущей не заставил себя долго ждать, пишет сайт OA.

«Я похудею, однако у вас ни красоты, ни такта не появится», — возмутилась Гузеева.

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Алика СмеховаГузееваЕкатерина ВолковаЛариса Гузеева