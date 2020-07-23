Финалистка «Битвы экстрасенсов» уничтожила мифы о «проклятии» шоу «Пусть говорят»
Видео
Многомиллионный раздел имущества и слухи в звездной тусовке: видеоистория о разводе Пелагеи и…
Видео

Памятник Высоцкого на его могиле обновили «‎с головы»‎

Монумент работы Александра Рукавишникова уже с трудом напоминает великого поэта.

Памятник Высоцкого на его могиле обновили «‎с головы»‎
Выставка, посвященная 80-летию со дня рождения актера Ивана Бортника и его дружбе с Владимиром Высоцким. Фото: "Экспресс-газета"/ Борис Кудрявов

Статуя Владимира Высоцкого на его могиле на Ваганьковском кладбище может смело похвастаться бессмысленными ассоциациями с текстом песни «Памятник», где автор повествует о возведении и открытии скульптуры — памятника самому себе после смерти. Тем самым великий поэт хотел рассказать всем своим поклонникам, что  запечатлеть его в цементе, граните или чем-то подобном просто невозможно.

Эта фигура из камня Высоцкого, установленного на его могиле, выражала эту идею максимально точно, но только до недавнего времени.

С 1985 года стоит отсчитывать предысторию памятника позолоченной бронзы,  выполненную скульптором Александром Рукавишниковым. Высоцкий изображен в полный рост, он словно вырывается из факела пламени, окутанный смирительной рубашкой. За плечами, как всегда, гитара — верная спутница и неизменный атрибут.

И вот, спустя 33 года, памятник решили обновить, отреставрировать. Было ли это решением самого Рукавишникова, непонятно. На памятник обратил внимание журналист Виталий Рувинский.

Ясно лишь одно, что  теперь мужчину с гитарой можно с трудом отождествить с Владимиром Высоцким. Официальное название памятника не изменилось, а вот достоверность бронзы — облик «с новой головой»‎ — вряд ли вызовет восторг у почитателей таланта великого поэта,  когда сотни поклонников 25 июля, в день смерти Высоцкого, соберутся на Ваганьковском кладбище.

Тэги

Ваганьковское кладбищеВладимир Высоцкийпамятник