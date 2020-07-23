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Акцент на колени: Гагарина и Муцениеце после расставания с мужьями пришли на светскую тусовку в серебристых платьях

В Москве прошла первая крупная вечеринка после снятия ограничений.

Акцент на колени: Гагарина и Муцениеце после расставания с мужьями пришли на светскую тусовку в серебристых платьях
Агата Муцениеце. Фото Global look press.

В столице разрешили проводить светские мероприятия, эту новость мир шоу-бизнеса принял с восторгом. На первой же тусовке в честь открытия ювелирного бутика итальянского бренда Bvlgari блистало огромное количество звездных гостей, щеголяющих в новых нарядах и выгуливающих давно пылящиеся в забытьи бриллианты.

В числе именитых гостей оказались и российские красавицы, еще недавно пребывающие в статусе жен, — Агата Муцениеце и Полина Гагарина. Правда, последняя пока еще не расторгла официально брак с Дмитрием Исхаковым, но уже живет отдельно.

Актриса Анна Цуканова-Котт, жена Резо Гигинеишвили Надежда Оболенцева и Полина Гагарина. Фото
Актриса Анна Цуканова-Котт, жена Резо Гигинеишвили Надежда Оболенцева и Полина Гагарина. Фото: пресс-служба Crocus City Mall/КП

Обе решили явить миру свои великолепные ноги. Выпускница «Фабрики звезд» примерила шелковое мини-платье в бельевом стиле, сильно напоминающее будуарный халатик.

«Первый светский выход за долгое время! Ощущение, что не видела всех лет десять», — процитировал певицу сайт kp.ru.

А Агата Муцениеце остановила свой выбор на наряде от российского Дома моды Ma Ya. Как и у Полины, он сиял серебром и не скрывал стройных коленей. И все благодаря впечатляющему разрезу.

Агата выбрала наряд от российского дизайнера. Фото
Агата выбрала наряд от российского дизайнера. Фото: пресс-служба Crocus City Mall / КП

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