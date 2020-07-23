СМИ: судью из «Часа суда» обвиняют в вымогательстве

Как сообщил Telegram-канал Baza, из-за ссоры двух бизнесменов судья из шоу «Час суда» Елена Дмитриева может получить срок. Ее якобы обвиняют в вымогательстве.

По данным издания, два бизнес-партнера — Олег Плотников и Александр Бобовников — решили купить себе по автомобилю ценой в 270 миллионов. Кредит оформили на первого, поскольку второй не имел для этого возможности. Какое-то время оба вносили плату за купленные «мерседесы». Но потом пошли разногласия по бизнесу, в результате чего решили его закрыть.

Плотников был уверен, что потерял из-за этого около 80 миллионов и решил якобы сыграть на купленном некогда авто для приятеля и заявить об угоне, поскольку машина фактически была оформлена на него.

В этот момент и возникла (по версии Baza) Елена Дмитриева, которая якобы заявила Бобовникову, что может повлиять на следователей и посоветовала отдать 80 миллионов Плотникову. Мужчину такой расклад не устроил и он якобы отправился в ФСБ, после чего принял участие в эксперименте с мечеными деньгами с участием всех вышеуказанных сторон.

Внимание! Данный материал основан исключительно на данных Telegram-канала и в настоящий момент не имеет точного подтверждения, поэтому изложенная информация может не являться абсолютно достоверной.