Сын Децла узнал результаты ДНК-тест на родство с рэпером

Вдова Кирилла Толмацкого обратилась в суд для установления родства ее сына с артистом. Мальчик сделал генетическую экспертизу, чтобы имя рэпера было вписано в документы в графу "отец" , а также развеять сомнения отца Децла — Александра.

Кирилл Толмацкий, который более известен как Децл, ушел из жизни в 2019 году. Рэпер находился в клубе в Ижевске, когда неожиданно потерял сознание. Врачи не смогли спасти 35-летнего артиста. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

У Децла в последние годы были сложные отношения с отцом Александром Толмацким, а о матери он говорил исключительно хорошо. Остался у него сын Меркурий Антоний Иоанн, которому недавно исполнилось 15 лет. Мальчика растит вдова Юлия Киселева.

22 июля Кириллу могло бы исполнится 36 лет. Так вышло, что в этот день состоялось заседание суда по иску Киселевой. Она в свое время не вписала рэпера в документы сына, как отца, что вызвало массу проблем. А недавно усомнился в том, что Тони его внук сам Александр Толмацкий. Чтобы закрыть все вопросы и сделать мальчика наследником артиста, Юлия настояла на том, чтобы был сделан ДНК-тест на родство с Децлом.

Более того, ей пришлось подала иск к Пенсионному фонду, так как ей отказывались выплачивать социальную пенсию по потере кормильца. В итоге, Меркурий был признан официально наследником первой очереди покойного Толмацкого, о чем объявили в стенах в Басманного суда.

Теперь у 15-летнего Тони есть права, как наследника, поэтому он может, с большой долей вероятности, получить накопления и недвижимость своего покойного отца. Возможно, что он получит и все авторские права на хиты папы. Представитель Пенсионного фонда хотел, чтобы начисления начали выплачиваться вдове с момента вступления решения суда в силу, но Киселева подала иск еще в прошлом году, поэтому требование было посчитано необоснованным, пишет «СтарХит».