Из больничных палат на голубые экраны: cамая известная российская медсестра стала телеведущей

Надежда Жукова из Тулы прославилась на всю страну после того, как появилась перед пациентами инфекционного отделения клинической больницы в купальнике, который не смог скрыть прозрачный защитный костюм. Фотография тут же разлетелась по социальным сетям, вызвав противоречивые мнения пользователей.

И вот спустя два месяца девушку пригласили работать ведущей прогноза погоды на ГТРК «Тула». Руководство телекомпании заявило, что подобный проект нацелен на поддержку всех медицинских работников.

«Мои родители будут смотреть после работы, всем семейством ждать», — рассказала сама Надежда Жукова.

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Жукова призналась «Вести. Тула», что менять профессию не собирается и по-прежнему мечтает стать врачом. Работа на телевидении для нее «эксперимент, очередной вызов и необходимый жизненный опыт».

Добавим, что скандальная история не только прославила девушку на всю страну, но и позволила неплохо подзаработать. Жукова стала моделью и лицом известного бренда одежды.