«Вранье, что я нуждаюсь и поэтому продаю дачу»: вдовец Надежды Румянцевой опроверг слухи о своей бедности

Бизнесмен Вилли Хштоян обиделся на журналистов, которые усомнились в его финансовом достатке.

Двухэтажный коттедж на Рублевке площадью 217 квадратных метров окружен соснами и голубыми елями. Внутри – евроотделка, несколько санузлов, камин, балконы, антикварная мебель. По соседству — резиденция главы государства, а также дачи бывших советских руководителей. С момента смерти актрисы Надежды Румянцевой прошло уже без малого 12 лет, но обстановка в усадьбе совсем не поменялась.

Любимое место отдыха Румянцевой было выставлено на продажу за 42 миллиона рублей. Каково же было изумление вдовца звезды «Девчат», когда в интернете заговорили, что дачу его семья продает по причине резкого снижения финансовых доходов. Бывший гендиректор «Внешпосылтогра», успешный финансовый аналитик и коммерсант Вилли Хштоян заверил, что за свои 88 лет заработал достаточно, чтобы обеспечить себе достойную старость.

«Вранье, что я нуждаюсь и поэтому продаю дачу. Обидно, когда такое про тебя пишут. Я обеспеченный человек», — рассказал бизнесмен сайту kp.ru.

Даже в таком солидном возрасте 88-летний финансист продолжает консультировать руководство крупных компаний. А дача просто оказалась никому не нужна. Дети Надежды Румянцевой, впрочем как сам Вилли Хштоян, загородное рублевское имение стали посещать все реже.

«На даче никто не живет. В этом году внук с семьей скорее всего вообще не прилетит в Москву. В прошлом году они были всего две-три недели. Из Надиных родственников в живых никого не осталось. Я побыл на даче в этом году 5 дней и сбежал в Москву. Там одному скучно. Моя дочь Карина тоже не хочет там жить – она городской человек», — добавил Хштоян.

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А еще коммерсант пожаловался, что рядом с дачей всего один ресторан. А он, после смерти любимой супруги, питается лишь в заведениях общественного питания , причем предпочитает разнообразие.