«Женщине сложно, но у меня большой опыт»: Цыганова выразила желание возглавить Хабаровский край

Во время протестов в Хабаровске певица вновь задумалась о политической карьере.

Уроженка Хабаровска, певица Вика Цыганова выразила намерение баллотироваться на пост губернатора Хабаровского края. Напомним, 56-летняя артистка уже пыталась войти в политику: в 2019 году она избиралась в Госдуму от своем малой родины, но проиграла выборы.

Идея возглавить регион пришла звезде, когда в ее родном городе начались протесты против нынешнего исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева, назначенного на этот пост президентом страны. Предыдущий руководитель Сергей Фургал был арестован по подозрению в связях с криминальными группировками.

Вика Цыганова заявила, что Дегтярев говорит с трибуны те же вещи, что и она в свое время, но лидер края должен быть беспартийным.

«Там надо наводить порядок. Женщине сложно, но у меня большой опыт. У меня даже нет детей — настолько я свободный человек. У меня нет готовности бросаться в омут с головой, но я понимаю, что есть какой-то потенциал», — цитирует певицу издание «Подъем».

Окончательного решения бороться за кресло губернатора, правда, артистка еще приняла. По ее словам, она будет выдвинет свою кандидатуру, «если Господь так решит».