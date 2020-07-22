Делом Ефремова займется судья, приговорившая Кокорина и Мамаева

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с журналистами не раз говорил о том, что его подопечный тяжело переживает все произошедшее. Напомним, что вечером 8 июня заслуженный артист России попал в крупное ДТП, в результате которого погиб человек — 57-летний водитель фургона Сергей Захаров. Очевидцы аварии утверждали, что актер находился в невменяемом состоянии и едва держался на ногах.

Позже Михаил Олегович записал видеообращение, попросив прощения у родственников погибшего. Артист заверил, что он не собирается «откупаться» и готов ко всем последствиям своих действий. В поддержку отца выступил 32-летний Никита Ефремов. Молодой человек заявил, что по прежнему любит своего родителя и будет рядом с ним, несмотря ни на что.

А вот дочь актера от Ксении Качалиной призналась, что разочаровалась в отце. Анна-Мария остро переживает случившееся, но оправдывать действия родственника не собирается. Стоит отметить, что девушка уже давно не общается и с мамой, которая живет на содержании Ефремова. Внучка ныне покойной Аллы Покровской обосновалась в самом центре. Она поселилась в квартире своей бабушки.

Как сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды», уголовное дело в отношении Михаила Ефремова поступило в Пресненский суд Москвы. Его будет рассматривать судья, приговорившая полковника Захарченко и футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.