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Игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах к школьницам

Знаток много лет проработал учителем и тренером интеллектуальной игры.

Игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах к школьницам
Михаил Скипский. Фото: instagram.com/skipa_pro/

22 июля в социально сети Twitter появилось множество негативных сообщений об игроке «Что? Где? Когда?» Михаиле Скипском. Одна за другой девушки рассказывают нелицеприятные истории о том, как мужчина себя вел в период, когда работал учителем географии. Знаток якобы приставал к школьницам, лез к ним целоваться и трогал за неприличные места.

«В марте того же 2010 года после одного из таких походов пить кофе мы зачем-то вернулись в школу, и он полез ко мне целоваться. Я отворачивалась, потом ушла. С этого момента пить кофе мы больше не ходили, на уроках я ему, в основном, хамила», — пишет одна из девушек, решившая рассказать то, что раньше держала в тайне.

По свидетельством некоторых пользователей, были истории, в которых отношения с Скипского с несовершеннолетними зашли гораздо дальше.

Как сообщает интернет-канал «Подъем», знаток отказался комментировать журналистам эти рассказы и отравил их за подробностями в телекомпанию «Игра ТВ». Напомним Скипский является двукратным обладателем «Хрустальной совы» и тренером школьников по «Что? Где? Когда?»

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