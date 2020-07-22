Игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах к школьницам

22 июля в социально сети Twitter появилось множество негативных сообщений об игроке «Что? Где? Когда?» Михаиле Скипском. Одна за другой девушки рассказывают нелицеприятные истории о том, как мужчина себя вел в период, когда работал учителем географии. Знаток якобы приставал к школьницам, лез к ним целоваться и трогал за неприличные места.

давно хотела и не решалась рассказать эту историю, но события прошлых недель меня убедили, что делать это нестремно и нужно. когда мне было 15 лет ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский — katyaarenina (@bicyclesfora) July 22, 2020

«В марте того же 2010 года после одного из таких походов пить кофе мы зачем-то вернулись в школу, и он полез ко мне целоваться. Я отворачивалась, потом ушла. С этого момента пить кофе мы больше не ходили, на уроках я ему, в основном, хамила», — пишет одна из девушек, решившая рассказать то, что раньше держала в тайне.

По свидетельством некоторых пользователей, были истории, в которых отношения с Скипского с несовершеннолетними зашли гораздо дальше.

Как сообщает интернет-канал «Подъем», знаток отказался комментировать журналистам эти рассказы и отравил их за подробностями в телекомпанию «Игра ТВ». Напомним Скипский является двукратным обладателем «Хрустальной совы» и тренером школьников по «Что? Где? Когда?»