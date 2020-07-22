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«Я еще не привыкла»: Брухунова похвасталась, что ее стали узнавать на улицах

Молодая жена Евгения Петросяна становится знаменитой. И ей это доставляет большое удовольствие.

«Я еще не привыкла»: Брухунова похвасталась, что ее стали узнавать на улицах
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

С тех пор, как Евгений Петросян был заподозрен в романе с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, девушка не покидает медиапространство. Ее саму, как и ее особую манеру одеваться без умолку обсуждают в Сети уже на протяжении двух лет. Так или иначе, пятая жена Петросяна стала знаменитостью.

О том, что ее стали узнавать на улицах, девушка поспешила похвастаться в своем микроблоге. Брухунова опубликовала в stories снимок с одной из поклонниц, которая попросила фото, и написала:

«Я еще не привыкла, что ко мне подходят люди с лавиной добрых слов и благодарностью. Да еще и с желанием сделать фото на память. Но чем чаще это случается, тем больше я получаю удовольствия от происходящего!» — призналась звезда.

Татьяна Брухунова с поклонницей
Татьяна Брухунова с поклонницей. Фото: instagram.com/bruhunova/

Девушку очень много критикуют не только за то, что та якобы увела мужа у Елены Степаненко, но и за ее модные образы. Недавно Брухунова признавалась, что сначала хейтеры ее очень цепляли и она часто взрывалась, но сейчас все больше веселят и поднимают настроение.

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