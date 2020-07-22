Умер напарник Харламова, хоккеист Александр Гусев

Заслуженный мастер спорта СССР скончался в возрасте 73 лет.

22 июля стало известно о смерти легендарного советского хоккеиста Александр Гусева. Как сообщил ХК ЦСКА, спортсмен скончался в возрасте 73 лет.

«Гусев отличался великолепным катанием, чувством первого паса и прекрасным броском. Защитник провел в чемпионатах СССР 313 матчей (64 гола) и неоднократно входил в список лучших игроков сезона», — передает пресс-служба клуба.

Прославленный защитник был олимпийским чемпионом 1976 года, чемпионом мира и Европы 1973 и 1974 годов, семикратным чемпионом СССР. Он также известен как напарник Валерия Харламова. Вместе они участвовали в легендарной суперсерии СССР – Канада 1972 года. Образ Гусева запечатлен в спортивном фильме «Легенда № 17».

После окончания карьеры хоккеист работал тренером и продолжал выступать в ветеранских турнирах. Дата и место прощания с Гусевым пока не названы.