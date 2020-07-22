«Мы так и не общаемся»: мама Кирилла Толмацкого ищет невестку, чтобы издать стихи сына

Больше года прошло с момента смерти Кирилла Толмацкого, 22 июля мужчине бы уже исполнилось 37 лет. В этот день его мама Ирина Анатольевна собирается в одиночестве посетить кладбище и помянуть наследника. С его отцом Александром Яковлевичем она уже не живет, а гражданская жена Децла Юлия пропала вместе с внуком Антонием в неизвестном направлении.

По одним данным она уехала в Индию, по другим – живет в Москве, но старается не попадаться на глаза родственникам умершего мужа. Это сильно удручает Ирину Толмацкую, во-первых, из-за того, что она не может увидеть сына своего ребенка. А во-вторых, потому что не имеет возможности издать стихи Кирилла – весь материал находится у Юлии.

«Мы так и не общаемся. Но надеюсь, что все-таки сядем за стол переговоров и решим, кто что будет делать дальше», — сказала она журналисту Teleprogramma.pro.

Увы, но даже если бы произведения Децла находились у матери музыканта, она все равно не имела бы права выпустить с ними сборники без разрешения наследника Антония и его опекуна Юлии. Поэтому найти пропавшую девушку — это единственный шанс, чтобы мир увидел поэзию Толмацкого.