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«Пафос – уже не тренд»: дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Теперь Ксения решила пригласить минимум гостей.

«Пафос – уже не тренд»: дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Роза Сябитова. Фото Global look press.

Дочь Розы Сябитовой Ксения вышла замуж во второй раз. Ее избранником оказался инженер Максим Шевченко. На сей раз девушка решила обойтись скромным торжеством на земельном участке своей матери, пригласив всего 20 гостей.

Специально для проведения торжества Сябитова постелила возле дома рулонный газон, поменяла забор и ворота. Свадебное платье невеста сшила на заказ, отказавшись от фаты.

«Лучше не совершать необоснованные траты, подкопить ресурсы и пустить их на поддержку молодым семьям. Пафос — уже не тренд», — сказала Роза Сябитова в разговоре с корреспондентом «Антенны-Телесемь».

Известно, что со своим женихом Ксения познакомилась в кальянной, не прибегая к профессиональным услугам матери. Парень смутился, когда узнал, кто ее родительница, но решил продолжить отношения несмотря ни на что.

Напомним, первый раз наследница телесвахи вышла в августе 2015 года за юриста Андрея Снеткова, в числе приглашенных было 100 звезд и 100 родственников и друзей далеких от мира шоу-бизнеса. На свадьбу было потрачено 15 миллионов рублей. Однако шик не стал залогом счастья, брак очень быстро распался.

Свадебные фотографии Ксения опубликовала в личном блоге, их можно посмотреть здесь. 

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