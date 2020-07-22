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Костюшкин показал в Сети, как отпраздновал свою третью свадьбу

Певец обнародовал архивный снимок 14-летней давности.

Костюшкин показал в Сети, как отпраздновал свою третью свадьбу
Стас Костюшкин. Фото Global look press.

Для 48-летнего Стаса Костюшкина его брак с акробаткой и танцовщицей Юлией Клоковой – уже третий. Первый раз он женился на девушке по имени Марианна, которую знал с детства. Она мало верила в его творческие способности, что и послужило поводом для их развода. Однако именно это стало стимулом для создания коллектива «Чай вдвоем».

Потом был трехлетний союз с танцовщицей Ольгой, от которой у музыканта появился 17 лет назад сын Мартин. Но любовь к третьей избраннице разрушила и этот брак.

Последние отношения оказались самыми крепкими. 22 июля звездная пара отметила 14-летие со дня свадьбы. В честь этого события Костюшкин опубликовал архивный снимок с момента празднества и написал необычное поздравление в адрес супруги.

«14 лет со дня свадьбы!!! Если мужчину или женщину рассматривать как книжку, то Юлю хочется читать и перечитывать. Потрясающие повороты, развязки и сюжетная линия просто заставляют читать взахлеб, не отрываясь. Любимая, спасибо тебе за все: за понимание, за непонимание, за любовь и холодность, за нежность и редкое безразличие, за нежность и жесткость. Конечно же, за любимых деток!!! И знаешь что? Так, как ты никто не пишет любовь», — обратился к жене Стас.

Отметим, что Юлия и музыкант имеют двоих сыновей – 13-летнего Богдана и 4-летнего Мирона.

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