«Основа основ наших отношений»: Канделаки приоткрыла секрет успеха своего брака

Телеведущая очень редко рассказывает о своем муже, но для портала Teleprogramma.pro сделала исключение.

Теледива Тина Канделаки счастлива в браке с 2014 года. Вторым мужем 44-летней звезды является 33-летний Василий Бровко, топ-менеджер «Ростеха», но распространяться о семейной жизни брюнетка не любит. Однако, в интервью порталу Teleprogramma.pro Канделаки поведала, что любит в муже то, что с ним всегда есть о чем поговорить.

Тина Канделаки считает, что укреплению семейного союза с мужем поспособствовало совместное дело:

«У нас был общий бизнес, в котором мы вместе развивались, двигались вперед, боролись, проходили через массу трудностей. Это сложившееся годами партнерство — эмоциональное, психологическое. И это основа основ наших отношений» — раскрыла секрет своего счастья в браке Канделаки.

Телеведущая призналась, что ее в муже ничто не раздражает. Она уверена, что именно раздражение является сигналом грядущего отчуждения в браке.

К слову, совместных детей в браке с Бровко у Канделаки нет. От предыдущего союза у нее двое взрослых наследников – 20-летняя Мелания и 19-летний Леонтий.