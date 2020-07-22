Глазами мамы: Миддлтон запечатлела принца Джорджа по случаю его семилетия

В честь семилетия старшего наследника — принца Джорджа Александра Луи — его мама выступила автором новой серии снимков юного именинника. Свой день рождения сын герцога и герцогини Кембриджских отмечает 22 июля. Еще ночью в официальных аккаунтах семьи были опубликованы свежие кадры, на которых Кейт Миддлтон запечатлела внука Елизаветы II. Ни для кого не секрет, что супруга принца Уильяма уже давно увлекается фотографией. Невестка королевы время от времени пополняет семейные альбомы снимками своих детей. Помимо принца Джорджа у Кейт Миддлтон и принца Уильяма подрастает также дочка — пятилетняя Шарлотта Елизавета Диана и двухлетний Луи Артур Чарльз.

В комментариях к свежим снимкам принца Джорджа говорилось, что автором этих фото стала Кейт Миддлтон, которая решила поделиться с подписчиками отчетными кадрами в связи с семилетием ее наследника.

Стоит отметить, что фотографии были сделаны в загородной резиденции Анмер-Холл в Норфолке. Именно там старший сын герцога и герцогине Кембриджских вместе с младшими сестрой и братиком провел «карантинные» каникулы во время пандемии. К слову, в одном из своих интервью невестка Елизаветы II призналась, что появление первенца кардинально изменило всю ее жизнь.

По словам Кейт, она до глубокой старости будет помнить тот незабываемый момент, когда впервые взяла на руки крошечного принца Джорджа. Миддлтон заверила, что была очень счастлива, поняв, что у них Уильямом родился такой замечательный, крепкий и здоровый малыш. Несмотря на возложенные на нее обязанности, будучи представителем монаршей семьи герцогине Кембриджской приходится довольно часто бывать в свете, супруга принца Уильяма старается как можно больше времени проводить с детьми. Миддлтон делает все для того, чтобы у ее наследников было нормальное детство.