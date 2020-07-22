«Он не мог поверить»: Сати Казановой удалось вырваться в Италию к мужу-иностранцу через Беларусь

Границы с Европой еще закрыты, однако некоторым звездам удается пересечь их разными путями. Чаще всего они стараются сохранить свой секрет при себе, но только не Сати Казанова.

больше по теме На прогулке с братом: Лиза Галкина вслед за Аллой Пугачевой выбрала актуальный принт полоску Маленькая звездочка очаровала своим обликом папу.

После 4,5 месяца разлуки с любимым мужем итальянским фотографом Стефано Тиоццо ей наконец-то удалось встретиться с ним на его родине. Для этого певице пришлось принять участие в шоу и устроить супругу сюрприз.

Вначале Сати решила лететь к любимому в Милан через Беларусь самостоятельно, но перед самым вылетом к ней поступило внезапное предложение от компании, которая работает над проектом Emotional meetings, где устраиваются встречи с близкими людьми в виде сюрприза.

Казанова договорилась с другом Стефано, чтобы тот встретился с ним в одном из кафе Турина.

«По сценарию я должна была подойти к мужу с меню и по-итальянски сказать: «Что вы предпочитаете, сеньор»? Но когда он поднял свои глаза, на его лице застыло такое удивление, что на слове «сеньор» я стала хохотать. Я просто смеялась, а он не мог поверить в происходящее», — поведала выпускница «Фабрики звезд» своим подписчикам в Instagram.

Муж в какой-то момент все-таки очнулся и заключил в объятия свою любимую, а съемочная группа вышла из своего укрытия и приветствовала участника шоу аплодисментами.