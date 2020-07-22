«Прошли несколько порогов»: Барановская на Алтае совершила экстремальный сплав по горной реке

Телеведущая отдыхает на юге Западной Сибири вместе с детьми от Андрея Аршавина.

Этим летом свой отпуск большинство россиян проводит в пределах страны, поскольку границы остаются закрытыми до неопределенного срока. Многие селебрити уже отправились на отдых – кто-то на Сахалин, кто-то – в Сочи, а телеведущая Юлия Барановская с тремя детьми от Аршавина отдыхает уже неделю на юге Западной Сибири – в Горном Алтае.

Звезда уже успела познакомиться с Телецким озером, покататься на квадроциклах, а теперь отправилась в сплав по горной реке Катуни. Знаменитая многодетная мама вместе с наследниками сообщила, что все прошло успешно, и поделилась впечатлениями от водного экстрима:

«Невероятный день. Сплав по реке Катунь. Она была к нам очень благосклонна и гостеприимна. Прошли несколько порогов: 3 уровень и 3+ Мы новички в этом, но внимательно слушали наших суперинструкторов Артема и Эриста — итог ни разу не перевернулись и не выпали в воду» — написала звезда у себя в Instagram.

К слову, компанию семейству составил звездный визажист Юрий Столяров. Команда долго готовилась, проходила инструктаж, облачалась в гидрокостюмы и преодолела серьезные препятствия.

В stories Барановская детально показала, какой путь преодолело ее дружное семейство, и какие красоты по дороге им встретились.