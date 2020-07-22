Тренд сезона: 18-летняя дочь Лепса выбрала по рекомендации Васильева флуоресцентный купальник с лифом-«ковидкой»

Еве удалось вырваться в Италию на отдых.

18-летняя дочь Григория Лепса Ева похвасталась в личном блоге, что смогла вырваться на отдых в Италию. «Кажется, для меня лето началось два дня назад», — написала она в аккаунте.

«Так закрыты границы, как туда попала?», «Как получилось уехать в Италию?», «А границу открыли? Можно свободно выезжать?» — завалили Instagram девушки вопросами фолловеры.

Увы, но их юное дарование (поет в группе COSMOS girls) решило оставить без ответа.

Судя по обнародованному кадру из отпуска, Ева действительно еще не бывала на солнце, поэтому сейчас решила загореть по полной программе, выбрав для принятия порции ультрафиолета мини-бикини с модным лифом-«ковидкой» без лямок.

Колор пляжного костюма – флуоресцентный оттенок салатового – тоже оказался актуальным, его Александр Васильев назвал в числе главных трендов этого сезона. Этот цвет, по словам историка моды, также называют цветом фломастеров. Тон является «приветом» из 90-х.