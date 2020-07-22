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Красота вне возраста: 66-летнюю Проклову запечатлели на пляже в облегающем купальнике без макияжа

Актриса может похвастаться стройными ногами и женственными формами.

Красота вне возраста: 66-летнюю Проклову запечатлели на пляже в облегающем купальнике без макияжа
Елена Проклова. Фото Global look press.

Елена Проклова в свои 66 лет великолепно выглядит, прилагая к этому множество усилий. Звезда не скрывает, что в ее возрасте оставаться привлекательной не просто. Спорт, хорошее питание, массажист, здоровый сон — всегда в ее арсенале.

Кроме того, лето актриса предпочитает проводить в своем доме в Сочи, наслаждаясь свежим морским воздухом и покоем. Как пишет «Экспресс-газета», особняк ей помогал строить бывший муж Андрей Тришин, с которым у Прокловой дружеские отношения. Здесь на юге исполнительницу главной роли в фильме «Будьте моим мужем» сфотографировали на пляже за милым занятием — любимица публики собирала красивые камешки.

Проклова примерила черный купальник с абстрактным рисунком и обошлась без макияжа и укладки волос. Звезда выглядела отдохнувшей, расслабленной и полной естественного очарования.

Елена Проклова. Фото
Елена Проклова. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ/КП

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