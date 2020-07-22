«Это наша Фериде?»: 57-летняя звезда сериала «Королек — птичка певчая» обнажила бесконечные ноги для удачного фотокадра

Прошло 35 лет после выхода турецкого сериала в российском кинопрокате «Королек — птичка певчая» от режиссера Османа Седенса с участием Айдан Шенер. Однако отечественный зритель до сих пор с удовольствием пересматривает его, восхищаясь красотой главной героини — любимой Фериде.

Сейчас актрисе уже 57 лет, но до сих пор в ее внешности виден все тот же веселый бесенок, как и много лет назад, а красоте и стройности звезды могут позавидовать и 30-летние. Айдан знает себе цену и не считает нужным скрывать свою привлекательную внешность. В личном блоге она нередко делится фотографиями, которые многие могут счесть смелыми. На одном из последних снимков Шенер красиво обнажила бесконечно длинные ноги, позируя в своем саду.

«Это наша Фериде? Поразительно! Другая, но все равно очень красивая», «Как можно не меняться с годами?», «Шикарная», — прокомментировала снимок поклонники.

Артистка обладает собственной виллой, не замужем и является хозяйкой 20 котов и 4 собак. Со своим мужем, футболистом Айханом Акбиномона, развелась более 30 лет назад после того, как он купил ей паранджу, безгранично ревнуя супругу. А ее очаровательная 32-летняя дочь Эджен продолжает дело матери: снимается в кино и играет на сцене, одновременно занимаясь дизайном и архитектурой. Сама Айдан тоже не забывает о своей профессии: участвует в спектаклях, кино и шоу.