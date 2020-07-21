Невестка Орбакайте в алом мини-бикини показала изящные бедра в замке Пугачевой

Никита Пресняков родился в звездной семье. Он является сыном Кристины Орбакайте и внуком самой Аллы Пугачевой. Уже три года рыжеволосый парень счастлив в браке с моделью Аленой Красновой. Влюбленные не любят публичность, но все же устроили пышную свадьбу, которая стала одной из самых ярких в 2017 году. В подарок от Примадонны тогда пара получила квартиру в Москве, где теперь они и коротают вечера.

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На карантине Пресняков не скучал, так как приглядывал с супругой за бывшей дачей Аллы Борисовны у реки Истры. А вот с наступлением лета пара вернулась в Москву. Алена работает моделью, поэтому следит за фигурой. Она активно занимается спортом, но вот оголяется нечасто, предпочитая позировать в легких и стильных нарядах.

Но в разгар лета Невестка Орбакайте не удержалась и решила поплавать в домашнем бассейне у самой Примадонны. Она предстала на фото в алом бикини. Девушка позировала перед зеркалом, демонстрируя осиную талию и изящные бедра. Волосы она собрала в пучок, а вот от макияжа отказалась.

Поклонники восхитились красотой жены Никиты. Многие отметили, что ее фигуре могут позавидовать даже топ-модели. «Красотка», «Вот это талия», «Фигура безупречная, ни грамма жира», «Тростинка. Повезло Преснякову», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.

А в это время Пресняков играл на гитаре и пел для Лизы и Гарри Галкиных. Малыши с интересном наблюдали за Никитой. Напомним, что двойняшки очень любят плавать. На днях они резвились в том же бассейне со своим папой.