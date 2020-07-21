«На Мирославу тратятся миллионы»: Прилучный передарил Карпович джип Муцениеце

Павел Прилучный отобрал у бывшей жены дорогую иномарку ради новой любовницы. Несколько лет назад актер приобрел сразу несколько транспортных средств – внедорожник Range Rover и легковое авто Mercedes-Benz. Первым при совместной жизни с Павлом чаще всего пользовалась Агата Муцениеце. Сообщалось, что именно джип Прилучный намеревался оставить бывшей жене и детям после развода.

Однако недавно друзья Павла заметили, что небезызвестная машина плавно перетекла в руки новой возлюбленной Прилучного Мирославы Карпович. Оказалось, что транспортное средство артист забрал у жены после очередного конфликта. Кроме того, частично исчезли и деньги из общей копилки: по предварительным данным, Прилучный вынул миллион рублей и перевел его «папиной дочке». Не платит Прилучный и за дом. Не исключено, что в скором времени он лишится его из-за долгов.

«Мы уже переживаем, как бы Паша не попал в сомнительную компанию и не остался без крыши над головой. Тревожный звоночек то, что он уже хочет продать дом. На Мирославу тратятся миллионы, а ей все мало!» — прокомментировали «Комсомольской правде» друзья актера.

Недавно молодые люди вернулись в Москву из Ялты. Детей Прилучный вернул Муцениеце, после чего те подверглись шуточному допросу по поводу своего времяпрепровождения с Мирославой.