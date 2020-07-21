«Мы все меняем место работы»: Добронравов пояснил историю с Театром сатиры

Актер сериала «Сваты» Федор Добронравов окончательно прояснил мотивы своего спешного ухода из Театра сатиры. Впервые новости о том, что артист принял решение покинуть труппу, появились еще в июне. Тогда вокруг Добронравова ходило множество слухов: начиная от конфликта с руководством, заканчивая проблемами в семье.

Во вторник, 21 июля, и вовсе стало известно, что не изменила решение отца двоих сыновей и зарплата в миллион рублей. По слухам, Добронравову якобы не понравилось предложение руководства на постоянной основе работать в стенах культурного учреждения и отказаться от регулярных перелетов и гастролей. Федор заявил, что готов продолжать работать, как раньше, поэтому в театре приняли решение выплачивать ему деньги только за дни пребывания в стенах столичного комплекса.

Порталу Teleprogramma.pro Добронравов сознался: сложившаяся ситуация ему не очень приятна и обсуждать ее он бы не хотел. Что же касается его мотивов, то все максимально просто – конфликтов не было, это просто стало решением знаменитости.

«Мы все меняем место работы. Я ни с кем не ругался. Честно говоря, я вообще не хочу комментировать эту тему. Есть люди, ищущие пиара. Я же не отношу себя к их числу», — разъяснил он.

Расстроил Добронравов и поклонников «Сватов»: работа над сериалом по-прежнему не возобновлена и когда будет начата вновь, никто из съемочной группы не знает. Планировалось вернуться к многосерийному фильму летом, но пандемия внесла свои коррективы.