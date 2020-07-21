СМИ: композитору Юрию Антонову прооперировали ногу

Народному артисту России Юрию Антонову сделали операцию. Как сообщает Telegram-канал «112», 75-летний музыкант был госпитализирован в одну из московских клиник из-за проблем с ногой.

Врачи прооперировали конечность композитора и сейчас оценивают его состояние, как удовлетворительное. Мужчину перевели в общую палату, где он постепенно поправляется.

больше по теме Юрий Антонов создал дома запас вина на десять лет вперед Как отметил его друг Андрей Ковалев, певец не выходит из своего особняка.

Напомним, Антонов сочинил такие песни, как «Я вспоминаю», «Мое богатство», «Крыша дома твоего», «От печали до радости» и многие-многие другие. Он награжден орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» и множеством других наград.