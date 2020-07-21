СМИ: композитору Юрию Антонову прооперировали ногу

Народному артисту России Юрию Антонову сделали операцию. Как сообщает Telegram-канал «112», 75-летний музыкант был госпитализирован в одну из московских клиник из-за проблем с ногой.
Врачи прооперировали конечность композитора и сейчас оценивают его состояние, как удовлетворительное. Мужчину перевели в общую палату, где он постепенно поправляется.
Напомним, Антонов сочинил такие песни, как «Я вспоминаю», «Мое богатство», «Крыша дома твоего», «От печали до радости» и многие-многие другие. Он награжден орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» и множеством других наград.