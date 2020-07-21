«Хотела убить»: Лолита уволила семейную пару, которую нанимала ради котов

Звезда призналась, что несколько месяцев не проверяла, чем они занимаются.

Многие артисты период пандемии переживали в своих пригородных или сельских домах. А вот Лолита Милявская предпочитала находиться в городской квартире.

Между тем, дача у звезды есть и не одна, имеются дома в Болгарии и Подмосковье. Есть в пригородном имении и жители – любимые коты артистки, ради них королева эпатажа даже держала специальных людей – семейную пару, платя исправно им гонорары. Свято веря в их порядочность, певица 9 месяцев не проверяла, как они выполняют свои обязанности по присмотру за животными.

Однако ухаживая за четвероногими, персонал совершенно халатно отнесся к порядку в доме, да так, что Лолита пришла в ярость.

«Дом разнесли просто в хлам. Было желание вальнуть, вот реально убить! Но я их просто уволила — статьи я знаю», — рассказала она КП.

Звезда призналась – она потихоньку стала замечать, что становится социопатом. За время пандемии и самоизоляции, она, к примеру, ни капли не соскучилась по гастролям. Лолита с грустью заметила, что за 35 лет работы на сцене заслужила право спать дома и видеть собственный унитаз.