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«Мы пропустим прокаты»: дочь Тутберидзе сломала ногу

Фигуристка Диана Дэвис показала гипс.

«Мы пропустим прокаты»: дочь Тутберидзе сломала ногу
Этери Тутберидзе с дочерью. Фото: instagram.com/tutberidze.eteri/

17-летняя дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе, фигуристка Диана Дэвис сообщила фанатам в Instagram неприятную новость. Девушка месяц назад сломала ногу и находится в гипсе. Она пропустит старт нового спортивного сезона. Ей предстоит немало времени на реабилитацию конечности после полученной травмы.

«Вот уже 4 недели, как я в гипсе. Осталось еще две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону», — снабдила подписью свое фото спортсменка.

Как произошел несчастный случай, фигуристка не сообщила. Поклонники поспешили поддержать любимицу и проявили сочувствие.

Напомним, Дэвис совместно с партнером Глебом Смолкиным (сыном звезды сериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина) по итогам сезона стала бронзовым призером чемпионата России среди юниоров. На чемпионате мира они стали пятыми.

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