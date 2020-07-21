«Мы пропустим прокаты»: дочь Тутберидзе сломала ногу

17-летняя дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе, фигуристка Диана Дэвис сообщила фанатам в Instagram неприятную новость. Девушка месяц назад сломала ногу и находится в гипсе. Она пропустит старт нового спортивного сезона. Ей предстоит немало времени на реабилитацию конечности после полученной травмы.

«Вот уже 4 недели, как я в гипсе. Осталось еще две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону», — снабдила подписью свое фото спортсменка.

Как произошел несчастный случай, фигуристка не сообщила. Поклонники поспешили поддержать любимицу и проявили сочувствие.

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Напомним, Дэвис совместно с партнером Глебом Смолкиным (сыном звезды сериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина) по итогам сезона стала бронзовым призером чемпионата России среди юниоров. На чемпионате мира они стали пятыми.