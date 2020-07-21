«Именно так хочется ответить»: Харламов на фоне разговоров о возлюбленной-блондинке «показал зубы»

Предстоящий развод звездной пары Гарика Харламова и Кристины Асмус не дает покоя публике. Что говорить, новость о разладе в их семье имела эффект разорвавшейся бомбы, ведь чета никак не показывала появившийся холодок в отношениях.

Супруги приняли решение о расставании еще до самоизоляции, а в период пандемии продолжали жить вместе. При этом актриса появлялась на телевизионных и интернет-шоу, мило рассказывая о своей жизни с Гариком.

Писатель и журналист Александр Цыпкин спросил у Кристины в этот период, не накалились ли у нее отношения с мужем, ведь не секрет, что для многих самоизоляция и замкнутое пространство стали настоящим испытанием. Его не выдержали Любовь Толкалина и Саймон Басс, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, Эмин Агаларов и Алена Гаврилова. И этот список не полный.

«Мы видимся не каждый день. Он снимает эфиры Comedy Club и еще что-то в одной комнате, я — в другой. Так что мы мало пересекаемся. Видимся только ночью у холодильника», — сказала Асмус своему собеседнику.

Как оказалось, причиной такой разрозненности стала вовсе не занятость супруга, а их решение расстаться.

Теперь, когда Гарик свободен и обладает внушительным капиталом (зарабатывает 208 млн рублей в год). На него, по некоторым данным, охотятся невесты всех мастей. Артисту приписывали роман с Яной Кошкиной, на что он шутливо отреагировал в своем блоге, опубликовав фото с пышногрудой девушкой.

А потом заговорили о некой блондинке по типу обеих бывших жен, с которой его якобы видели на одной из светских тусовок.

Однако и на этот раз резидент комедийного шоу отреагировал в свойственной ему манере — шутливо и иносказательно. Он разместил в личном блоге видео, на котором оскалившийся пес набрасывается на струю воды.

«Именно так иногда хочется ответить хейтерам и желтой прессе», — подписал кадр Харламов.

Напомним, со своей женой артист прожил в браке восемь лет. Пара воспитывает шестилетнюю дочь Настю. Это вторые отношения звезды, ранее он был женат на Юлии Лещенко. Официально их союз продлился три года, хотя фактически они перестали жить вместе гораздо раньше.