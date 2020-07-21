«За 10 тысяч долларов у меня нет»: Лолита озвучила суммы, которые тратит только на солнцезащитные очки

Певица Лолита Милявская призналась, что испытывает женскую слабость к хорошим купальникам и солнцезащитным очкам. Но и здесь, по ее мнению, она тратится вполне разумно. Впрочем, для большинства россиян эти «скромные» цифры могут показаться совсем не скромными.

По словам звезды, купальные наряды она приобретает исключительно израильские. В еврейском государстве на Ближнем Востоке у звезды, к слову, есть гражданство. И посему она здесь бывает довольно часто.

А вот очки от солнца Лолита покупает по всему свету. Правда, считает, что в Германии цены слишком запредельные даже для такой звезды, как она.

«За 10 тысяч долларов у меня нет. Но бывает, что они 1000 стоят на распродаже, а были 3000», — поведала она КП.

При этом Милявская заметила, что хорошие аксессуары также счастлива отхватить на распродажах «всего лишь» за 200–300 евро (в рублях около 16–25 тысяч).

Нередко артистка покупает очки в Болгарии, где у нее есть дом. Увы, но в настоящий момент попасть на собственные квадратные метры любимица российской публики не может из-за закрытия границ. Особенно сильно она скучает по собаке, которая осталась на зарубежной даче.