«Очень похожи»: Семенович представила поклонникам маму, облаченную в платье-балахон лимонного цвета

Звезда устроила для Татьяны Дмитриевны сюрприз в честь ее дня рождения.

Анна Семенович представила своим поклонникам в Сети свою маму Татьяну Дмитриевну, которая некогда работала экономистом. Поводом послужил юбилей женщины. Правда, сколько лет ей исполнилось, звезда решила не сообщать. 40-летняя певица сказала, что «совсем мало».

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В честь дня рождения любимой родственницы артистка устроила ей сюрприз: украсила зону барбекю возле дома цветами, разноцветными воздушными шарами и торжественно вынесла торт с зажженными свечами, попросив маму задуть их.

«Понятно, в кого формы», «Мама — красавица, счастья ей», «Анна, вы очень похожи», — заметили фолловеры Семенович.

Отметим, что родительница Анны оказалась большой модницей. Она примерила трендовое платье-балахон актуального лимонного оттенка. О том, что такие модели особенно популярны летом 2020-го, Teleprogramma.pro рассказал тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов. Он заметил, что подобные свободные наряды не только стильно смотрятся на женщинах, но и удобны, поскольку комфортны для тела в жару.