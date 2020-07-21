«Федор обиделся и решил уйти»: в Театре сатиры рассказали, как Добронравов отказался от миллиона рублей

В июне стало известно, что Федор Добронравов написал заявление об увольнении в Театре сатиры. В качестве официальной причины звучала версия о большой занятости артиста в антрепризных спектаклях. Отчасти это правда. Но, как оказалось, не вся.

Заведующая актерской труппой Бронислава Чунихина решилась наконец-то на откровенное интервью и рассказала, почему на самом деле покинула стены своих родных пенатов звезда «Сватов».

По ее словам, актер играл огромное количество спектаклей, но вовсе не в Театре сатиры, где у него находилась трудовая книжка. Сюда же он приносил свое личное расписание и заведению ничего не оставалось делать, как подстраивать график театра под личный план Добронравова. Естественно, это было неудобно.

В какой-то момент, когда у артиста разболелось сердце, директор Мамед Гусейнович предложил ему небывалую зарплату в 1 миллион рублей в месяц. И все для того, чтобы звезда не моталась по самолетам и не подрывала ослабленное здоровье. Однако любимец публики не согласился на это.