«Теперь красавчик»: Игорь Николаев рассмешил публику, пройдя фэшн-преображение руками 4-летней дочки

Игорь Николаев улетел со своей семьей на отдых частным самолетом. Правда, куда музыкант выбрался, так и осталось секретом. Кстати, нашлись и те, кто осудил народного артиста за это: дескать, в такое непростое время не стоит людей лишний раз волновать фотографиями с шикарных бортов.
«Конечно, с ума сходите, а мы работаем», «Цена, наверное, за такой самолетик немалая», «Зачем такое выкладывать?» — отреагировали фолловеры на обнародованный снимок Николаева в Сети с воздушного судна.
Тем не менее артист уже давно привык к критике и просто наслаждается отпуском с женой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой. Здесь, на отдыхе, девочка решилась на эксперимент и стала личным стилистом своего знаменитого отца.
«Надела на меня мамину шляпу, вручила свою сумочку, сообщила: «Теперь ты красавчик» и сделала фото! Я в полном порядке! Специалист серьезный!» — рассказал музыкант в личном блоге и показал результат труда наследницы.
Личный блог артиста наполнился смеющимися смайлами и веселыми комментариями.
«Не поспорить! Молодец, Вероничка», «Сумочка – огонь», «Ого. Прекрасный вкус у вашего стилиста», «Да, без сумочки образ был бы незавершенным! Стилист классный! Главное для вас, услуги его обходятся недорого!» — пошутили фолловеры.