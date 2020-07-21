«Теперь красавчик»: Игорь Николаев рассмешил публику, пройдя фэшн-преображение руками 4-летней дочки

По словам композитора, его маленькая Вероника теперь считает себя стилистом.

Игорь Николаев улетел со своей семьей на отдых частным самолетом. Правда, куда музыкант выбрался, так и осталось секретом. Кстати, нашлись и те, кто осудил народного артиста за это: дескать, в такое непростое время не стоит людей лишний раз волновать фотографиями с шикарных бортов.

«Конечно, с ума сходите, а мы работаем», «Цена, наверное, за такой самолетик немалая», «Зачем такое выкладывать?» — отреагировали фолловеры на обнародованный снимок Николаева в Сети с воздушного судна.

Тем не менее артист уже давно привык к критике и просто наслаждается отпуском с женой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой. Здесь, на отдыхе, девочка решилась на эксперимент и стала личным стилистом своего знаменитого отца.

«Надела на меня мамину шляпу, вручила свою сумочку, сообщила: «Теперь ты красавчик» и сделала фото! Я в полном порядке! Специалист серьезный!» — рассказал музыкант в личном блоге и показал результат труда наследницы.

Личный блог артиста наполнился смеющимися смайлами и веселыми комментариями.