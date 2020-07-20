Продолжение следует: новое заседание о разводе Пелагеи и Телегина пройдет в августе

Адвокат певицы, Филипп Рябченко, сообщил, что в понедельник, 20 июля, была проведена досудебная беседа. За которой последует следующий этап.

О том, что наставница вокального проекта «Голос», певица Пелагея, подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, стало известно еще в мае. Об этом сообщили в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы. В понедельник, 20 июля, состоялось очередное заседание по этому делу.

Как сообщает специальный корреспондент Teleporgramma.pro, по окончанию слушания к журналистам вышел адвокат заслуженной артистки России Филипп Рябченко. Представитель певицы уточнил, что сегодня была проведена досудебная беседа. Ко всему прочему, юрист добавил, что новое заседание о разводе его подопечной с Телегиным запланировано на 11 августа. Вдаваться в какие-либо подробности адвокат 34-летней Пелагеи не стал.

Ранее в интервью «Комсомольской правде» Филипп Рябченко опроверг сообщение о том, что его подопечная якобы не дает экс-возлюбленному общаться и навещать их общего ребенка. Напомним, что от Ивана Телегина певица родила дочку Таисию, в январе малышке исполнилось три годика. Юрист уточнил, что певица не препятствует мужу видится с наследницей и даже наоборот, поддерживает его в стремлении принимать активное участие в воспитании дочери.