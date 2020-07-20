«Ответчика будет два – Алибасов и Моцарь»: адвокат Федосеевой-Шукшиной озвучила подробности иска от актрисы

В понедельник, 20 июля, стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина все же подала иск в суд на мужа.

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая поделилась подробностями нового разбирательства, связанного с продюсером Бари Алибасовым. Напомним, вот уже не один месяц в семье ведутся споры по поводу квартиры писателя Василия Шукшина на Бочкова.

Ранее Федосеева подписала договор дарения на продюсера группы «На-На», после чего недвижимость отошла в руки концертного директора Алибасова, Сергея Моцаря. Сам Моцарь отдавать эту квартиру назад наотрез отказался. Спустя время Бари и вовсе пропал, а позже был найден в больнице. Сейчас у продюсера подозревают психологические проблемы.

20 июля журналисты выяснили, что Федосеева-Шукшина не стала дожидаться, пока ее супруг придет в себя, и подала заявление в суд с требованием аннулировать сделку. Порталу Teleprogramma.pro адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник рассказала детали. Сейчас супруга Алибасова хочет, чтобы исполнительный орган власти признал сделку с ее участием недействительной. Ответчиком по делу выступят сразу два человека — сам Алибасов и Моцарь.

«Ответчика два — Моцарь и Алибасов. Моцарь, который на данный момент проживает в квартире Алибасова, исковое заявление о том, что он является участником процесса, уже получил. Иск уже принят судом, в ближайшее время будет разбирательство. Мы хотим, чтобы договор дарения был признан недействительным. Поскольку эта сделка недействительна, также недействительна и сделка Алибасова с Моцарем», — обосновала адвокат.

Шукшина намерена требовать проведения экспертиз, которые докажут: ее подпись Алибасов получил незаконно.

«Мы полагаем, что Лидия Николаевна действовала под влиянием внушения и не понимала, что она подписывает. Планируется проведение ряда экспертиз, в том числе судебной и психиатрической. Нам известно, что состояние Алибасова неоднородно, непонятно, в каком состоянии он заключал эту сделку», — подытожила она.

Сейчас Федосеева-Шукшина ждет ответной реакции от другой стороны. Вот уже два месяца актриса не может поговорить с Алибасовым: его телефон отключен, в больницу к продюсеру ее не допускают.