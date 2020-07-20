Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни

Известно, что на протяжении долгого времени знаменитый телеведущий боролся с онкологическим заболеванием.

Известие о скоропостижной смерти Александра Беляева стало полной неожиданностью для общественности. Сообщение о его кончине появился в СМИ в понедельник, 20 июля. В настоящее время близкие ныне покойного ведущего прогноза погоды с представителями прессы не связывались и никаких комментариев не давали.

Как пишет «Комсомольская правда», на протяжении долгого времени Александр Вадимович боролся с онкологическим заболеванием. Уточняется, что телеведущий перенес несколько операций. Кроме того, он прошел и множество курсов химиотерапии. Однако, несмотря на оперативное лечение, побороть недуг Беляеву так и не удалось.

По поступившей информации, еще в первых числах мая телеведущий перенес сложную операцию. Медики прибегли к этой процедуре из-за того, что в марте Александру Вадимовичу резко стало хуже.

В январе ведущий прогноза погоды, советский и российский географ-гидролог, кандидат географических наук отпраздновал свой 71-й день рождения. А уже спустя шесть месяцев его не стало.

Память покойного Александра Беляева почтил и выпускник «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин. Певец выразил искренние соболезнования близким телеведущего.