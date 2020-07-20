Черная полоса: вслед за разводом Харламов потерял один из своих бизнес-проектов

39-летний Гарик Харламов лишился одной из своих компаний, которой он владел с 2017 года. Налоговая служба приняла решение об ограничении действия предприятия по производству рекламы. Совладельцами Харламова в «Креативном агентстве «Бульдог» были коллеги юмориста по программе – Алексей Пойманов и Илья Романко. Ответственные службы начали проверку деятельности фирмы, когда выяснилось, что на счет налоговой компании профильные отчисления не поступали. По адресу, который указан как юридический, компания также не значилась. Теперь Харламову, чтобы вернуть возможность работы, требуется обратиться в ведомственные органы за разъяснением, отмечает Mash.

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Ранее стало известно и о проблемах в личной жизни знаменитости. Харламов подал документы на развод с Кристиной Асмус после 8 лет совместной жизни. В ближайшее время некогда любящим друг друга людям предстоит разделить имущество, а также решить, с кем останется жить общая дочь Настя. Харламов из-за всего происходящего старается не унывать и активно посещает светские мероприятия: Гарик залихватски пел на дне рождения Григория Лепса вместе с именинником, танцевал на празднике Ляйсан Утяшевой и даже успел познакомиться с несколькими блондинками.