«Пришлось нанять охрану»: певице Пелагее стали поступать угрозы

34-летняя певица продолжает судиться с Иваном Телегиным из-за имущества и алиментов на дочь.

Находящаяся в стадии развода Пелагея вынуждена была обзавестись охраной. Подруга певицы рассказала журналистам, что в последнее время экс-наставнице шоу «Голос» стали поступать угрозы. Напомним, в середине июня Ханова должна была официально расторгнуть отношения с хоккеистом Иваном Телегиным, однако в процессе слушания выяснилось, что спортсмен выдвинул дополнительные требования на квартиру певицы, которую Пелагее в свое время подарила мама. Сторона Хановой же, в свою очередь, заявила, что Телегин, вообще, не проявляет никакого интереса к маленькой дочери Таисии.

В понедельник, 20 июля, стало известно, что ситуация усугубилась. Неизвестные пишут певице гневные сообщения, угрожают, делают все, чтобы запугать.

«Ей еще и анонимные угрозы стали поступать. Поэтому пришлось нанять охрану на какое-то время. Пока страсти не улягутся», — рассказала журналистам близкая подруга Хановой.

Кроме того, выяснилось, что у Пелагеи была вполне обоснованная причина не давать Телегину общаться с дочерью лично, а только через видеосвязь. Хоккеист скрыл, что заразился коронавирусом и не соблюдал меры безопасности. Артистка же о проблеме бывшего супруга знала, поэтому предпочла уберечь Тасю от возможного инфицирования.

«Он не соблюдал режим самоизоляции. И правильно она опасалась. У него коронавирус подтвердился. Сообщил об этом Поле несколько дней назад», — приводит слова анонимного источника «СтарХит».

Стоит сделать акцент, что ни одна из сторон версию подруги пока не подтвердила. Разбирательство между сторонами продолжается.